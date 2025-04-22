Путин подарил Трампу портрет Трампа. Его автором оказался Никас Сафронов
Автором портрета Дональда Трампа, который американскому президенту подарил президент РФ Владимир Путин, оказался художник Никас Сафронов. Об этом художник рассказал CNN.
О том, что Путин подарил Трампу его портрет, рассказал спецпосланник Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карсону. Он отметил, что картина нарисована «ведущим российским художником» и что Трамп «был очень тронут», но не показал самого портрета и не назвал фамилии автора.
Теперь Сафронов сам рассказал о своем авторстве и передал CNN копию изображения. На нем Трамп нарисован на фоне американского флага и статуи Свободы, с кулаком, поднятым вверх.
Трамп показал жест с поднятым вверх кулаком в июле 2024 года, сразу после того как пережил покушение — так он показал своим сторонникам, что с ним все в порядке. После этого фотографию Трампа, поднимающего кулак, многократно использовали в ходе его предвыборной кампании как символ его предвыборной борьбы.