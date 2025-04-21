Путин: войска РФ нанесли удар по гражданскому объекту в Сумах, потому что там находились «преступники, которые должны были получить возмездие»

Владимир Путин прокомментировал российский украинского города Сумы, в результате которого погибли 35 человек. Видео с заявлением Путина опубликовал корреспондент телеканала «Россия-1» (ВГТРК) Павел Зарубин.

Путин заговорил о Сумах, рассуждая о предложении украинской стороны отказаться от ударов по гражданским объектам. По его словам, с этим предложением «надо разобраться», «его нужно проанализировать». Он не исключил, что это «предмет для исследования» в том числе в двустороннем порядке. В Кремле уточнили, что речь идет о переговорах именно с Украиной.

Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры — с этим надо разобраться. Например, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области — и подразделения ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны были получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили его. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать. Но это гражданский объект или нет? Но режим использует эти гражданские объекты.

Путин также привел в пример и другие российские удары по гражданским объектам. «В Одесской области был нанесен удар нашими вооруженными силами. <…> Ангары сельхозпредприятия, но там киевские власти вместе с иностранными кураторами пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. <…> Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — заявил он.

«Или проводят какие-нибудь сборища в ресторане каком-нибудь те люди, которые заслуживают самого серьезного наказания за содеянные преступления. Такое тоже было. В ресторане проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают там, водку пьют. Вот туда тоже был нанесен один из ударов», — добавил Путин, не уточнив, где и когда был нанесен этот удар. Возможно, он имел в виду Кривого Рога в начале апреля.

С начала полномасштабого российского вторжения в Украину войска РФ наносят удары по украинской гражданской инфраструктуре. При этом власти России ранее отрицали это, заявляя, что обстреливают только военные объекты.