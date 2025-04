NPR утверждает, что Белый дом начал поиск нового министра обороны на место Пита Хегсета. В Белом доме эту информацию назвали «фейком»

Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны, сообщает National Public Radio со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Другие детали неизвестны. NPR обратился за комментарием в Белый дом, но на момент публикации новости не получил ответа.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт почти сразу же написала в соцсети X, что публикация NPR — «полная фейковая новость, основанная на одном анонимном источнике, который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем говорит». По словам Левитт, президент США, как он и сказал сам ранее, «решительно поддерживает» Хегсета.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. По информации газеты, информация включала расписание полетов самолетов F/A-18, наносивших удар по хуситам. Как отмечает NYT, речь идет фактически о тех же данных, которыми он делился в другом чате, в котором случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Трамп в ответ на вопросы журналистов по поводу Хегсета ответил: «И вот мы снова об этом. Пустая трата времени. Он отлично справляется. Спросите хуситов, как у него дела». Сам Хегсет раскритиковал «недовольных» бывших сотрудников и СМИ, которые, по его словам, публикуют «анонимную клевету».