Клаус Шваб ушел с поста председателя совета попечителей Всемирного экономического форума. Сотрудники обвиняли его и других руководителей ВЭФ в дискриминации и домогательствах

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб ушел с поста председателя совета попечителей организации, сообщается на сайте форума.

Шваб объяснил свое решение уйти в том числе тем, что скоро ему исполнится 88 лет. Совет принял его отставку на заседании 20 апреля.

Временным председателем назначен Петер Брабек-Летмате, занимающий должность зампредседателя совета.

Клаус Шваб — немецкий экономист, основатель Всемирного экономического форума в Давосе. С момента основания ВЭФ в 1971 году и до 2025 года Шваб занимал пост президента форума, а затем стал председателем совета попечителей ВЭФ.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, в последние годы критика в адрес Шваба усилилась. Так, в 2024 году бывшие и действующие сотрудники Всемирного экономического форума обвинили Шваба и руководство ВЭФ в дискриминации в отношении женщин и темнокожих, а также в домогательствах. Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на жалобы, поданные внутри ВЭФ, утверждала, что в организации под руководством Шваба укоренилась атмосфера, враждебная к женщинам и темнокожим. Шваб и ВЭФ обвинения отвергли.