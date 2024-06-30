Сотрудники Всемирного экономического форума в Давосе обвинили руководство в дискриминации женщин. Некоторые из них заявили о домогательствах

Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации в отношении женщин и темнокожих, а также в сексуализированных домогательствах. Об этом 29 июня сообщила газета The Wall Street Journal в расследовании, основанном на разговорах с более чем 80 нынешними и бывшими сотрудниками форума.

Под руководством Клауса Шваба, пишет издание, ссылаясь на жалобы, поданные внутри ВЭФ, в организации укоренилась атмосфера, враждебная к женщинам и темнокожим.

По меньшей мере шесть сотрудниц ВЭФ, как говорится в материале, уволили во время беременности или после возвращения из декретного отпуска. Другие шесть сотрудниц рассказали, что столкнулись с сексуализированными домогательствами со стороны старших менеджеров, некоторые из которых продолжают работать в организации. Две сотрудницы заявили, что несколько лет назад подверглись сексуализированным домогательствам со стороны высокопоставленных персон на мероприятиях форума, в том числе в Давосе.

По данным издания, сотрудники форума жаловались на то, что белые менеджеры организации использовали «слово на букву Н» ( ). Темнокожие сотрудники обращались к руководству ВЭФ с жалобами на то, что их исключили из форума или не приняли на работу. Кроме того, WSJ пишет, что Клаус Шваб пытался ввести возрастные ограничения на работу в организации.

Три сотрудницы, работавшие в тесном контакте со Швабом, заявили, что он на протяжении нескольких десятилетий делал им замечания, которые заставляли их чувствовать себя неловко. Несколько других коллег подтвердили их слова. Представитель форума в комментарии газете заявил, что Шваб никогда не делал ничего подобного.

В письменных ответах изданию представитель ВЭФ Янн Цопф заявил, что статья «неверно характеризует нашу организацию, культуру и коллег, включая нашего основателя». Представитель форума сказал, что организация не приемлет домогательств и дискриминации и должным образом реагирует на все поступающие жалобы. По его словам, форум придерживается политики нетерпимости к домогательствам, и что сообщения о любых подобных инцидентах будут расследованы.

Представитель форума также прокомментировал случаи дискредитации беременных, описанные изданием. По его словам, этих женщин уволили из-за результатов их работы или в рамках реструктуризации компании.

Янн Цопф добавил, с 2020 года поступило три заявления о расовой дискриминации, по каждому из них провели расследование и приняли соответствующие меры.

86-летний Клаус Шваб 21 мая сообщил сотрудникам в служебной записке, что планово покинет пост президента ВЭФ и станет , когда это произойдет, неясно. Шваб объявил об этом вскоре после того, как направил главному редактору The Wall Street Journal и его издателю Dow Jones письмо, в котором заявил, что обеспокоен из-за готовящейся публикации расследования.

Клаус Шваб — основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года.