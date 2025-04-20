ТАСС: Путин не планирует продлевать пасхальное перемирие

Владимир Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия, которое истечет в полночь на 21 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос, истечет ли перемирие в ночь на 21 апреля или может быть продлено.

Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии накануне во время встречи с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым, распорядившись остановить все боевые действия «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля». Владимир Зеленский в ответ на это написал, что если Россия действительно «внезапно готова» к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально и предложил, если полная тишина действительно установится, продлить ее еще на 30 дней.

20 апреля Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия, объявленного Путиным в одностороннем порядке. Украинские военные, как утверждают в российском военном ведомстве, 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и нанесли 900 ударов беспилотниками. Зеленский, в свою очередь, привел несколько докладов главнокомандующего ВСУ, свидетельствующих, что российские войска не остановили боевые действия и продолжили атаки и обстрелы.

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