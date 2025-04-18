Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил свой рабочий кабинет после ареста своего предшественника Алексея Смирнова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — заявил Хинштейн.

Церемония освящения, по словам Хинштейна, состоялась в Чистый четверг — день, когда православные христиане по традиции моют и убирают жилище перед Пасхой.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был арестован 16 апреля. Его обвиняют в хищении из бюджета как минимум одного миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Хинштейн (в статусе временно исполняющего обязанности) сменил Смирнова на посту главы Курской области 5 декабря 2024 года.

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