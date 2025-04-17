Журналистка Мария Пономаренко, осужденная по делам о «фейках» и нападении на сотрудников колонии, объявила голодовку

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по делам о «фейках» про российскую армию и нападении на сотрудников колонии, объявила голодовку. Об этом сообщила ее группа поддержки.

Пономаренко объявила голодовку еще 13 апреля. Такое решение она объяснила «нечеловеческим отношением к ней». По словам журналистки, в ее камере штрафного изолятора «отсутствует какая-либо перегородка, не обеспечена приватность при пользовании туалетом». Журналистка отказалась от приема пищи, «чтобы реже справлять физиологические потребности».

Она также сообщила, что администрации колонии блокирует ее письма. По ее словам, все письма, за исключением тех, в которых она просит пригласить адвоката, конфискованы. В колонии это объясняют тем, что в письмах якобы есть «ложная информация» и «дискредитация учреждения».

Кроме того, Пономаренко перестали выдавать бланки согласия на передачу персональных данных, которые она должна подписывать, чтобы руководство СИЗО могло отвечать на запросы других людей о журналистке.

«Раньше администрация выдавала бланки согласия на передачу персональных данных, которые Мария заполняла. В настоящий момент бланки не выдают, а объем запросов огромный и Мария просто физически не может написать столько согласий. Она обратилась в администрацию с просьбой за ее счет сделать копии бланков и предоставить ей. Однако получила ответ, что в обязанности администрации „услуги по набиранию текста не входят в их обязанности“», — говорится в сообщении.

В феврале 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии из-за поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Уже в колонии на Пономаренко завели новое уголовное дело, обвинив в нападении на двух сотрудников ФСИН, которые силой пытались отвести ее на дисциплинарную комиссию. Журналистка обвинения отрицала. По второму делу ее приговорили к одному году и 10 месяцам колонии.

Во время рассмотрения второго дела Пономаренко несколько раз объявляла голодовку, протестуя против условий своего содержания в колонии; издание RusNews писало, что она в очень плохом состоянии и «на грани самоубийства». Во время одного из судебных заседаний Пономаренко рассказала адвокату, что была вынуждена вскрыть вены «из-за постоянных издевательств со стороны администрации» и показала ему шов, наложенный на вену на локтевом сгибе.

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