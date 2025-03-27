Журналистку Марию Пономаренко, уже осужденную из-за «фейков» про армию, приговорили еще почти к двум годам по делу о нападении на сотрудников колонии

Шипуновский районный суд Алтайского края приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к одному году и 10 месяцам колонии по делу о нападении на двух сотрудников колонии, сообщает само издание.

В феврале 2023 Пономаренко уже была приговорена к шести годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии из-за поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В совокупности по двум уголовным делам и с учетом отбытого срока ей осталось провести в заключении три года, подсчитало издание RusNews.

По первому делу о распространении «фейков» Пономаренко задержали еще в апреле 2022 года. После приговора, вынесенного в феврале 2023-го, ее отправили в колонию. В ноябре этого же года стало известно, что Пономаренко обвиняют в нападении на двух сотрудников колонии (часть 2 статьи 321 УК). По официальной версии, журналистка, находясь в ИК-6 Шипуново Алтайского края, отказалась идти на дисциплинарную комиссию, в результате чего сотрудники колонии повели ее туда силой, а она напала на них. Сама Пономаренко отрицает эти обвинения.

Во время рассмотрения дела Пономаренко несколько раз объявляла голодовку, протестуя против условий своего содержания в колонии; издание RusNews писало, что она в очень плохом состоянии и «на грани самоубийства». Во время одного из судебных заседаний Пономаренко рассказала адвокату, что была вынуждена вскрыть вены «из-за постоянных издевательств со стороны администрации» и показала ему шов, наложенный на вену на локтевом сгибе.

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