Власти США пригрозили Гарварду лишением права принимать иностранных студентов в случае отказа передать информацию об их «незаконных действиях»

Министерство внутренней безопасности США потребовало от Гарварда предоставить до 30 апреля подробные отчеты о «незаконной и насильственной деятельности» иностранных студентов, пригрозив отзывом сертификата программы, позволяющей принимать обучающихся по обмену.

Сертификат, как поясняется на сайте министерства, позволяет университетам выдавать принятым иностранным студентам формы, которые они затем могут использовать для подачи заявления на визу для въезда в США.

«Гарвард, преклоняющий колени перед антисемитизмом — движимый своим бесхребетным руководством — подпитывает выгребную яму экстремистских беспорядков и угрожает нашей национальной безопасности», — говорится в письме министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Министр обвинила иностранных студентов и преподавателей Гарварда с визами университета в выражении «антисемитской ненависти» по отношению к еврейским студентам после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. «Имея фонд в размере 53,2 миллиарда долларов, Гарвард может финансировать свой собственный хаос», — говорится в заявлении.

В Гарварде CNN сказали, что университет знает о письме Кристи Ноэм, но придерживается своего предыдущего заявления и «не откажется от своей независимости или конституционных прав».

По данным университета, в Гарварде обучаются 6793 иностранных студента — это 27,2% от общего числа учащихся в 2024–2025 учебном году.

Ранее администрация Дональда Трампа заморозила 2,2 миллиарда долларов финансирования Гарварда из-за отказа университета выполнить требования правительства по борьбе с антисемитизмом. Грант на сумму 2,2 миллиарда долларов был заморожен после того, как Гарвард отклонил требования правительства о проведении реформ, направленных на восстановление идеологического баланса в кампусе. Требования правительства, как следует из заявления самого Гарварда, включали «аудиты» академических программ и факультетов и мнений студентов, преподавателей и сотрудников, а также изменения в структуре управления университета и практике найма.

Читайте также

Администрация Трампа лишила Гарвард двух миллиардов долларов (как минимум временно). Причина — акции за Палестину От университета требуют изменить систему найма сотрудников и приема студентов, а также провести их «аудит»

Читайте также

Администрация Трампа лишила Гарвард двух миллиардов долларов (как минимум временно). Причина — акции за Палестину От университета требуют изменить систему найма сотрудников и приема студентов, а также провести их «аудит»