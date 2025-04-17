The Athletic: сотрудница «Нью-Йорк Рейнджерс» обвиняла хоккеиста Артемия Панарина в сексуализированном насилии

В 2024 году российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, владеющая командой, выплатили компенсацию бывшей сотруднице клуба, обвинившей хоккеиста в сексуализированном насилии. Об этом сообщило The Athletic со ссылкой на источники.

Сотрудница клуба утверждала, что инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездного матча «Рейнджерс». Игроки и сотрудники клуба находились в отеле после игры. По словам источников издания, Панарин якобы забрал телефон сотрудницы клуба и сказал ей, что вернет его, только если она поднимется за ним в его номер.

Когда женщина зашла в номер, чтобы забрать телефон, Панарин якобы прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, забрала телефон и покинула комнату. Сотрудница клуба не стала подавать заявление в полицию и не сообщила о предполагаемом инциденте руководству.

Она рассказала о произошедшем только спустя три месяца, когда ее отправили в оплачиваемый отпуск на время расследования из-за того, что она поделилась с одним из игроков своим успокоительным лекарством. По словам собеседников издания в клубе, женщина посчитала, что с ней обошлись несправедливо, поэтому она решила сообщить руководству об инциденте с Панариным.

В августе 2024 года Панарин и MSG Sports заключили соглашение, предусматривающее выплату компенсации сотруднице, после чего она покинула клуб.

Панарин и его агент не ответили на запрос о комментарии. В MSG Sports заявили, что «ситуация урегулирована». Бывшая сотрудница клуба дала журналистам аналогичный ответ на просьбу о комментарии. В пресс-службе НХЛ заявили, что «Рейнджерс» наняли стороннюю юридическую фирму для проведения независимого расследования, о котором лига была полностью проинформирована. «Мы считаем дело закрытым», — добавили в НХЛ.

Артемий Панарин — один из самых высокооплачиваемых хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С 2019 году он выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

В 2021 году тренер Андрей Назаров заявил, что Панарин в 2011 году якобы напился в одном из баров Риги и избил там девушку. «Нью-Йорк Рейнджерс» тогда же назвал историю Назарова «сфабрикованной» и связал ее появление с тем, что Панарин критически высказывался о российских властях. НХЛ не стала проводить расследование.

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