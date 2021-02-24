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Национальная хоккейная лига не будет проводить расследование в отношении хоккеиста Артемия Панарина, которого тренер Андрей Назаров обвинил в , якобы произошедшем 10 лет назад. Сам Назаров уверяет, что у инцидента были десятки свидетелей — однако никто до сих пор не подтвердил его слова об избиении. Находившийся в тот вечер с Панариным в баре хоккеист Михаил Анисин заявил, что Панарин никого не бил, хотя отметил, что полиция тогда действительно приезжала.

После обвинений в избиении девушки Панарин взял отпуск на две недели. Лига и клуб его поддержали

О том, что НХЛ пока не намерена инициировать независимое расследование обвинений в адрес Артемия Панарина, сообщил известный хоккейный инсайдер New York Post Ларри Брукс. Причиной этого, по его информации, является отсуствие «заслуживающих доверия доказательств» того, что инцидент в принципе мог иметь место. Официально свою позицию лига и клуб хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» выразили еще 22 февраля — они заявили, что поддерживают Панарина. В «Рейнджерс» также подчеркнули, что считают произошедшее давлением на хоккеиста за его политическую позицию.

Артемий Панарин неоднократно публично выступал с критикой российских властей, в том числе президента Владимира Путина. В 2020 году Панарин призывал выходить на согласованный митинг за честные выборы на проспекте Сахарова в Москве. В январе 2021 года Панарин выступил в поддержку Алексея Навального.

Панарин, по данным Брукса, не будет играть за команду как минимум две недели — хоккеист попросил об отпуске, который он проведет в своем доме в Коннектикуте. Все это время ему продолжат начислять зарплату.

Хоккеист лично не делал никаких официальных заявлений, однако его агент Пол Теофанос заявил, что «категорически отрицает обвинения» и назвал слова Назарова ложью.

Назаров уверяет, что произошедшее видели 30 человек. Но никто не подтверждает слова об избиении

В интервью РИА Новости 23 февраля Назаров заявил, что у инцидента «есть больше 30 свидетелей», которых «не купить, потому что они богатые люди», и предложил журналистам спросить их мнения. Также тренер счел доказательством своей правоты тот факт, что НХЛ и Панарин «испугались».

Но ведь они [свидетели] и не опровергают ничего из сказанного, верно? Почему так сильно испугался Панарин вместе со всей НХЛ и [вице-президентом лиги] Биллом Дейли? Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Какой-то Назаров что-то сказал в интернете. Да, я бывший игрок НХЛ, но мало ли, кто что говорит. Но ведь испугались они.

При этом никаких подтверждений слов Назарова о том, что Панарин бил девушку, до сих пор не нашлось. Хоккеист Михаил Анисин, который находился вместе с Панарирым в баре, в интервью «Спорт-Экспрессу» признал, что в тот вечер действительно мог произойти небольшой конфликт, но он был только словесным. Анисин допустил, что со стороны компании девушек «могла быть легкая провокация, чтобы срубить денег с хоккеистов».

Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Анисин заявил, что удивлен привлечением внимания к этой истории, так как «ничего сверхъестественного тогда не было, никаких мордобитий с участием девушек». При этом он заявил, что когда хоккеисты уже пошли спать, действительно приехали полицейские «и что-то выясняли», а по возвращении в Россию Панарина вызвал генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов, «провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал».

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис, в свою очередь, заявил, что ничего не слышал о такой истории и выразил уверенность, что «о таких вещах стало бы известно сразу». Представители отеля, где находится бар, также заявили, что не знают о таком инциденте. Полиция Риги, куда тоже обратились журналисты, инцидент пока не комментировала.

Помимо «Комсомольской правды», об истории с «избиением» написали в американском блоге. Это сделал сотрудник RT

Как и в США, спортивные издания в России допускают, что история может быть связана с политической позицией Панарина. Sports.ru отмечает, что Назаров, у которого сейчас нет работы в КХЛ, в последнее время активно выступает против оппонентов действующей власти — так, критиков Федерации хоккея России он называл «хомячками с айфонами», а также призывал дисквалифицировать двух тренеров КХЛ, лайкнувших пост Панарина в поддержку Алексея Навального. В самом интервью «Комсомольской правде» он, помимо прочего, говорил о «словесных провокациях» в соцсетях Панарина — возможно, имея в виду именно его оппозиционные высказывания.

Sports.ru также обратил внимание, что у автора интервью Назарова Сергея Петрова на сайте «Комсомольской правды» нет ни ссылок на аккаунты в соцсетях, ни аватара, а все его публикации связаны с политикой. «Скорее всего, Сергея Петрова просто не существует — под этим именем публикуют материалы определенного характера, под которыми ни один автор не захочет подписываться», — делает вывод издание.

Помимо «Комсомольской правды», статья с обвинениями в адрес Панарина появилась в американском блоге Greanville Post под названием «Американские СМИ не обращают внимания на отвратительную историю звезды НХЛ Артемия Панарина». Там утверждалось, что хоккеист избил девушку за отказ заняться с ним сексом, а потом пытался ее изнасиловать.

При этом «Чемпионат.com» обратил внимание, что в статье из блога, опубликованной 16 февраля, приводится цитата из «интервью Назарова российским медиа» — хотя само интервью было впервые опубликовано в «Комсомольской правде» только 20 февраля. Sports.ru также отмечает, что автор заметки, журналист Калеб Мопин работает корреспондентом телеканала RT.

Латвийский спортивный журналист Константин Федоров подчеркнул, что историю с избиением, если бы она действительно была, вряд ли удалось бы замолчать: «Я не сомневаюсь, что латвийские медиа не упустили бы возможность раздуть тему буйного, напившегося русского хоккеиста. Ну это же идеальная стереотипная история, плюс предвзятое отношение , возможность собрать огромный трафик и так далее».

С чего все началось

Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в избиении девушки. Его клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» назвал обвинения «запугиванием за откровенные политические высказывания»

С чего все началось

Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в избиении девушки. Его клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» назвал обвинения «запугиванием за откровенные политические высказывания»

Григорий Левченко