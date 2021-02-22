Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в избиении девушки. Его клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» назвал обвинения «запугиванием за откровенные политические высказывания»
Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что хоккеист Артемий Панарин 10 лет назад избил девушку, но делу не дали ход. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Панарин, связал это обвинение с политической позицией игрока, который критикует российскую власть.
Интервью Назарова, в котором он выдвинул обвинения в адрес Панарина, было опубликовано в «Комсомольской правде» 20 февраля. Эпизод, по словам тренера, произошел в декабре 2011 года — тогда Назаров возглавлял «Витязь», а Панарин за него выступал. Как утверждает Назаров, после матча в Риге хоккеист напился в одном из местных баров, после чего «ему чем-то не понравилась» одна из находившихся там девушек.
По словам Назарова, «18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами». На место приехала полиция, после чего Панарина задержали и составили на него протокол. Тренер утверждает, что хоккеисту грозило уголовное дело и реальный срок, но за него «вступились авторитетные жители Риги». «Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил Назаров.
Через несколько часов после выхода интервью нынешний клуб Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с официальным заявлением, в котором подчеркивалось, что хоккеист «категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории».
Очевидно, это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях.
В «Рейнджерс» сообщили, что Панарин «шокирован» и в ближайшее время не будет принимать участие в матчах команды, а также подчеркнули, что полностью поддерживают игрока. С официальным заявлением о поддержке хоккеиста выступила и Национальная хоккейная лига.
Артемий Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. По контракту с «Нью-Йорк Рейнджерс» он получает в среднем 11,6 миллиона долларов за сезон. Панарин — один из самых результативных игроков лиги; сезон 2019/2020 он завершил на четвертом месте в списке бомбардиров с 95 очками в 69 играх.
Панарин неоднократно выступал с публичной критикой действий российских властей. Так, в интервью 2019 года на Sports.ru хоккеист выражал мнение, что президент Владимир Путин «слишком долго сидит» на своем посту. «Думаю, он уже не понимает, где — хорошо, где — плохо», — говорил Панарин. В 2020 году хоккеист призывал выходить на согласованный протестный митинг за свободные выборы. В январе 2021 года Панарин выступил в поддержку Алексея Навального — в своем инстаграме он опубликовал фотографию семьи политика с хэштегом #свободунавальному.