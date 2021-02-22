Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в избиении девушки. Его клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» назвал обвинения «запугиванием за откровенные политические высказывания»

Emilee Chinn / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что хоккеист Артемий Панарин 10 лет назад избил девушку, но делу не дали ход. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Панарин, связал это обвинение с политической позицией игрока, который критикует российскую власть.

Интервью Назарова, в котором он выдвинул обвинения в адрес Панарина, было опубликовано в «Комсомольской правде» 20 февраля. Эпизод, по словам тренера, произошел в декабре 2011 года — тогда Назаров возглавлял «Витязь», а Панарин за него выступал. Как утверждает Назаров, после матча в Риге хоккеист напился в одном из местных баров, после чего «ему чем-то не понравилась» одна из находившихся там девушек.

По словам Назарова, «18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами». На место приехала полиция, после чего Панарина задержали и составили на него протокол. Тренер утверждает, что хоккеисту грозило уголовное дело и реальный срок, но за него «вступились авторитетные жители Риги». «Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах», — заявил Назаров.

Через несколько часов после выхода интервью нынешний клуб Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с официальным заявлением, в котором подчеркивалось, что хоккеист «категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории».

Очевидно, это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях.

В «Рейнджерс» сообщили, что Панарин «шокирован» и в ближайшее время не будет принимать участие в матчах команды, а также подчеркнули, что полностью поддерживают игрока. С официальным заявлением о поддержке хоккеиста выступила и Национальная хоккейная лига.

Артемий Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. По контракту с «Нью-Йорк Рейнджерс» он получает в среднем 11,6 миллиона долларов за сезон. Панарин — один из самых результативных игроков лиги; сезон 2019/2020 он завершил на четвертом месте в списке бомбардиров с 95 очками в 69 играх.

Панарин неоднократно выступал с публичной критикой действий российских властей. Так, в интервью 2019 года на Sports.ru хоккеист выражал мнение, что президент Владимир Путин «слишком долго сидит» на своем посту. «Думаю, он уже не понимает, где — хорошо, где — плохо», — говорил Панарин. В 2020 году хоккеист призывал выходить на согласованный протестный митинг за свободные выборы. В январе 2021 года Панарин выступил в поддержку Алексея Навального — в своем инстаграме он опубликовал фотографию семьи политика с хэштегом #свободунавальному.

Григорий Левченко