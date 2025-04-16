Politico: глава Госдепа и спецпосланник Трампа приедут во Францию для переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ближайшее время посетят Париж, где обсудят с властями Франции возможность прекращения войны в Украине, пишет Politico.

По данным источников издания, пожелавших сохранить анонимность, Рубио встретится с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, а Уиткофф — с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Другими важными темами переговоров во Франции, заявил правительственный источник Politico, станет Иран и тарифы на импорт в США.

Макрон, напоминает Politico, возглавляет европейскую инициативу по обеспечению гарантий Украине после прекращения боевых действий, включая развертывание войск для контроля за соблюдением условий мирного соглашения.

Уиткофф ранее несколько раз приезжал в Россию для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Рубио возглавлял делегацию США на переговорах с Россией в Эр-Рияде.

Читайте также

США и Россия провели переговоры о завершении войны в Украине. Украину на них не позвали. Европу тоже

Читайте также

США и Россия провели переговоры о завершении войны в Украине. Украину на них не позвали. Европу тоже