Отца Леонида Волкова внесли в перечень «экстремистов и террористов»

Росфинмониторинг внес 69-летнего Михаила Волкова, отца оппозиционера Леонида Волкова, в перечень «экстремистов и террористов».

В обновленном перечне ведомства напротив фамилии Волкова нет звездочки, что означает, что против него расследуется дело не по террористической статье.

Утром 3 апреля силовики пришли с обыском в квартиру Михаила Волкова в Екатеринбурге. Провластные телеграм-каналы сообщали, что Волков задержан, против него якобы возбудили уголовное дело о финансировании «экстремистской организации» из-за перевода денег ФБК. Позже информацию о задержании опроверг Леонид Волков.

Вечером того же дня Михаила Волкова отпустили домой после допроса в ФСБ под подписку о невыезде. Он проходит по уголовному делу, но по какой статье — неясно.

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