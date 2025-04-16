«Имеются признаки срежиссированной провокации». В ФСБ заявили, что полиция Сербии не применяла «звуковую пушку» против демонстрантов в Белграде

Полиция Сербии не применяла акустические устройства для разгона участников митинга 15 марта в Белграде. К такому выводу пришли эксперты ФСБ, которых сербские власти пригласили провести расследование случившегося. Заключение ФСБ опубликовано на сайте Агентства безопасности и информации Сербии (БИА).

«По результатам проведенных исследований установлено следующее: акустические устройства для разгона участников митинга не применялись; имеются явные признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использованием смартфонов для синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки», — говорится в отчете сотрудников российской спецслужбы.

К таким выводам эксперты ФСБ пришли по итогам изучения акустических устройств, имеющихся в распоряжении полиции Сербии, анализа видео с митинга и результатов опроса сотрудников БИА, полиции и медицинских бригад, работавших во время протестов. При этом видео и результаты опроса ФСБ предоставило Агентство безопасности и информации Сербии.

Кроме того, российская спецслужба испытала «звуковые пушки» на собаках, объяснив свое решение «их высокой чувствительностью к акустическому воздействию». В отчете утверждается, что собаки «не испытывали дискомфорта» «при излучении базовых и тестовых сигналов» на дистанции 200, 150, 100, 50 и 25 метров от «звуковой пушки».

Жителям Сербии доклад ФСБ представил президент страны Александр Вучич, который говорил, что если против протестующих применили «звуковую пушку», то он «больше не президент». В ходе выступления Вучич подчеркнул, что ФСБ — «одна из самых известных спецслужб в мире», а ее директор Александр Бортников — «один из ближайших соратников» Владимира Путина.

15 марта в Белграде прошла одна из самых массовых акций протеста в истории современной Сербии. По разным данным, на улицы вышли от 100 тысяч до 300 тысяч демонстрантов.

Судя по видеозаписям с акции, в ходе демонстрации полиция применила спецсредство, которое заставило протестующих разбегаться в разные стороны без видимых причин. Правозащитники и оппозиция обвинили силовиков в использовании «звуковой пушки».

Несколько акустических устройств, предназначенных для разгона митингов, действительно есть в распоряжении МВД Сербии. Но власти страны отрицают, что применяли их против демонстрантов.