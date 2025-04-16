Евросоюз осудил приговор четырем российским журналистам по делу об «участии» в деятельности ФБК

Европейский союз осуждает приговор российским журналистам Антонине Фаворской, Сергею Карелину, Константину Габову и Артему Кригеру. Соответствующее заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЕС.

В заявлении Евросоюза подчеркивается, что вынесенный приговор — политически мотивированный.

«Фаворская, Габов, Карелин, Кригер и все политзаключенные должны быть освобождены немедленно и без выдвижения каких-либо условий», — говорится в сообщении.

Антонина Фаворская, Сергей Карелин, Константин Габов и Артем Кригер 15 апреля получили по пять с половиной лет лишения свободы каждый. Их обвинили в участии в деятельности «экстремистской организации» — по версии следствия, журналисты якобы участвовали в создании материалов для ютьюб-каналов команды Алексея Навального. Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому его подробности неизвестны.

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