Bloomberg: Россия просит США продать ей самолеты Boeing за счет замороженных на Западе активов

Россия попросила США разрешить ей закупку самолетов Boeing за счет замороженных госактивов после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Москве.

Эта просьба не является условием согласия на перемирие, но, как отмечает собеседник агентства, Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня.

Сделка, разрешающая покупку самолетов, могла бы стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий, отмечает Bloomberg.

Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз в комментарии Bloomberg заявил, что США «не будут обсуждать никакие экономические обязательств, пока не будет достигнуто перемирие».

В США заморожена небольшая часть российских активов — около пяти миллиардов долларов. На эти деньги можно купить несколько десятков самолетов Boeing-737, отмечает The Bell.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот». Это предложение было сделано Вашингтону на встрече в Эр-Рияде «больше месяца назад». «Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели», — рассказал Лавров.