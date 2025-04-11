Лавров: Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота», ответа пока нет

Россия предложила США снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот», но пока не получила ответа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Совете министров иностранных дел стран СНГ.

По словам Лаврова, возобновление прямого авиасообщения между США и Россией, которое, как утверждала росссийская сторона, в том числе обсуждается на переговорах, должно стать следствием вывода «Аэрофлота» из-под санкций.

Лавров добавил, что это предложение было сделано Вашингтону на встрече в Эр-Рияде «больше месяца назад». «Американцы его восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»). По словам главы российского МИД, на встрече в Стамбуле 10 апреля «наши эксперты напомнили об этом предложении».

«Честно говоря, просто не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них не известно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности», — добавил Лавров.

«Аэрофлот» находится под санкциями США с апреля 2022 года.

По итогам встречи российской и американской делегаций в Стамбуле 27 февраля МИД России опубликовал заявление, в котором говорилось, что «в конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения». О том, что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление полетов, также упомянул 3 апреля глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после своего визита в Вашингтон. Госсекретарь США Марко Рубио на следующий день сказал, что ему ничего неизвестно о возобновлении прямых рейсов между США и Россией.