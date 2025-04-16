15-летнюю школьницу из Москвы, которая убила отца, защищая старшую сестру, передали родственникам. Арестовывать ее не стали
15-летнюю московскую школьницу, обвиняемую в убийстве своего отца, которого она зарезала ножом, защищая старшую сестру, передали под присмотр родственников, сообщает московское управление Следственного комитета.
Следователи провели ряд следственных действий с обеими дочерьми убитого мужчины. Также допрошены близкие родственники и другие свидетели. В ходе этих действий обстоятельства, изложенные школьницей, подтвердились, сообщает столичный СК.
По уголовному делу будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Накануне в СК сообщили, что в московском районе Южное Бутово в квартире жилого дома было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. В убийстве заподозрили его 15-летнюю дочь. По версии следствия, у мужчины произошел конфликт со старшей 20-летней дочерью, связанный с его желанием оформить на нее кредит. В ходе ссоры отец замахнулся на дочь ножом, попав ей по руке. В это время его младшая дочь ударила его ножом в шею, мужчина умер на месте.