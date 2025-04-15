В Москве 15-летняя школьница убила отца, спасая от него сестру. Телеграм-каналы пишут, что он избивал дочерей и издевался над ними

Следственный комитет РФ по Москве сообщил, что допрашивает 15-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, зарезала ножом своего отца. Тело мужчины «с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений» обнаружили 15 апреля в жилом доме на Бартеневской улице на юго-западе Москвы, говорится в сообщении СК.

По версии следствия, мужчина вступил в конфликт со своей 20-летней дочерью, пытаясь оформить на нее кредит. «В ходе конфликта… мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Подробности случившегося привели российские телеграм-каналы, связанные с силовыми структурами. Телеграм-каналы Baza и Shot сообщили, что утром 15-летняя Алиса собиралась на учебу в школу, а 20-летняя Марьяна — в медицинский колледж. С ними вступил в конфликт их отец, 42-летний Роман Замфир, пишет «ВЧК-ОГПУ». В этот момент их мать находилась на работе, она медсестра в детской стоматологии.

Как пишут телеграм-каналы, отец заявил старшей дочери, что собирается оформить на нее кредит на 1,4 миллиона рублей, чтобы покрыть другой заем, но дочь отказалась. В ходе возникшей ссоры, как пишет Baza, Роман ударил Марьяну кулаком по лицу, а затем «взял маленький нож и начал бросаться на девушку». Как сообщает Shot, 15-летняя Алиса ударила отца ножом сзади, когда мужчина «таскал за волосы ее старшую сестру». После случившегося девушки забрали у него маленький нож, а Роман попытался доползти до кухни, где находились другие ножи. Shot опубликовал фото тела убитого, лежащее у кухонного стола.

Соседка семьи рассказала Shot, что слышала, как в квартире кричали «Помогите!» и «Я тебя убью!». Как отмечает телеграм-канал, на помощь к девушкам никто не пришел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не назвал статью, по которой ведется расследование. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и приступили к допросу дочерей погибшего, рассказали в СК. «В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства и мотивы, способствовавшие произошедшему», — говорится в заявлении ведомства. В СК добавили, что, «по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие».

Прокуратура Москвы, в свою очередь, сообщила, что взяла ход расследования уголовного дела на свой контроль. Прокуратура опубликовала в телеграм-канале несколько фотографий с места происшествия, где видны следы борьбы, а на одном из снимков на полу лежит большой кухонный нож.

По информации «112» и Baza, дочери убитого мужчины в своих первых показаниях рассказали, что отец издевался над ними, избивал и угрожал. Они не обращались за помощью, потому что боялись, а отец якобы говорил им, что «им никто не поможет». Алиса рассказала на допросе, что «желала смерти отцу и специально целилась в шею», сообщил канал «Осторожно, новости».

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что Роман Замфир ранее был судим за покупку амфетамина и применение газового баллона в отношении сотрудника правоохранительных органов. Соседи сообщили Shot, что мужчина «не только злоупотреблял алкоголем, но и употреблял легкие наркотики». В последнее время он работал охранником.

Семья 15-летней девушки, убившей отца, не состояла на учете, сообщила ТАСС уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. «Девочка характеризуется положительно как в [образовательной] организации, так и в окружении», — рассказала Ярославская. Как пишет Baza, Алиса «была отличницей и не имела проблем в школе».

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