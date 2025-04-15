Ynet: США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев

США проинформировали Израиль, что планируют в течение двух месяцев начать постепенно выводить свои войска из Сирии, сообщает Ynet.

Израиль, отмечает издание, пытался предотвратить такое развитие событий, но в США ясно дали понять, что эти попытки оказались безуспешны. При этом представители израильских оборонных ведомств продолжают добиваться пересмотра решения Вашингтона, пишет Ynet.

Высокопоставленный чиновник заявил журналистам, что речь может идти о частичном выводе войск США из Сирии. По его словам, Израиль пытается предотвратить этот шаг из опасений, что вывод американского контингента из Сирии подтолкнет Турцию расширить свое влияние в регионе.

О том, что Минобороны США разрабатывает планы полного вывода американских войск из Сирии, телеканал NBC News сообщал еще в начале февраля. По данным Пентагона на декабрь 2024 года, в Сирии находились около двух тысяч американских военных.

Основная миссия США в Сирии — ослабление террористической группировки и поддержка местных союзников Вашингтона, в том числе «Сирийских демократических сил» (SDF), куда входят сирийские курды.

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Что США делают в Сирии

Кто с кем и за что воюет в Сирии Ключевые термины и понятия, без которых невозможно разобраться в этом крайне запутанном конфликте