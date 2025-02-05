NBC: Пентагон разрабатывает планы по выводу всех войск США из Сирии

Минобороны США разрабатывает планы полного вывода американских войск из Сирии, рассказали телеканалу NBC News два представителя ведомства.

Сотрудники Пентагона, по словам источников канала, начали готовить такие планы после того, как президент США Дональд Трамп и близкие к нему чиновники выразили заинтересованность в этом вопросе. В планах указаны сроки вывода войск в течение 30, 60 или 90 дней.

Как рассказал один из собеседников NBC, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц 31 января встретился с высокопоставленными военными чиновниками в штаб-квартире Центрального командования США (CENTCOM) в Тампе. На встрече, утверждает источник, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Белого дома заявил телеканалу, что потенциальное сокращение американских сил в Сирии не было темой брифинга или целью визита Уолца. В Пентагоне отказались от комментариев.

В 2019 году во время первого президентского срока Дональд Трамп вывел большую часть войск США из Сирии. Как сообщал Пентагон в декабре 2024 года, в стране находятся около двух тысяч американских военных.

Пентагон официально заявлял, что основная миссия США в Сирии — ослабление террористической группировки « » и поддержка местных союзников Вашингтона, в том числе «Сирийских демократических сил» (SDF), куда входят сирийские курды.

Источники NBC в Пентагоне предупреждают, что вывод американских войск из Сирии лишит SDF поддержки и поставит под угрозу тюрьмы и лагеря, где находятся более 50 тысяч человек, включая около девяти тысяч боевиков ИГ.

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