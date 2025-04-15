В конгрессе США подготовили законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении поддержки Украины

Конгрессмены от Демократической партии подготовили законопроект об усилении поддержки Украины и ужесточении санкции в отношении России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Один из авторов законопроекта — конгрессмен Грег Микс, входящий в комитет по иностранным делам Конгресса. Документ, в частности, предполагает помощь Украине в восстановлении, включая создание должности специального координатора по восстановлению Украины.

Также законопроект предусматривает помощь Киеву в области безопасности, включая прямые кредиты и военное финансирование, и жесткие санкции и экспортный контроль в отношении России, включая ее финансовые учреждения, нефтяную и горнодобывающую отрасли.

Законопроект, который пока не внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса США, является очередной попыткой оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Украины, отмечает агентство.

Как уточняет Reuters, работа над законодательной инициативой была ускорена из-за российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

Даже если законопроект не получит полной поддержки палаты представителей, большинство мест в которой занимают республиканцы, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине, считают источники агентства в конгрессе.

В начале апреля в верхней палате конгресса США совместно республиканцами и демократами был подготовлен законопроект, предполагающий ужесточение санкций, если РФ откажется от мирных переговоров, включающий в себя пошлины в 500% для стран, покупающих российскую нефть. Сенат, где большинство также у республиканцев, по состоянию на 15 апреля этот законопроект не рассмотрел.