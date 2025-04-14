«Вы поймете, что сделал Путин». Зеленский призвал Трампа приехать в Украину, чтобы «понять, что здесь происходит»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в программе 60 Minutes на телеканале CBS News призвал президента США Дональда Трампа приехать в Украину, чтобы тот «мог понять, что здесь происходит».

«Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения или строить планы по переговорам, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, военных, больницы, церкви, погибших или пострадавших детей. Приезжайте, посмотрите, а потом давайте составим план, как закончить войну. Вы поймете, с кем имеете дело. Вы поймете, что сделал Путин», — сказал Зеленский на английском, обращаясь к Трампу.

По словам Зеленского, если украинцы не проявят твердость, Владимир Путин «будет продвигаться дальше» в Украине. «Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть себе территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что ситуация может перерасти в мировую войну», — сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, в США «преобладают российские нарративы». «Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что они не начинали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на политику США и американских политиков», — сказал Зеленский.

Интервью Зеленского было записано в Кривом Роге — родном городе президента Украины, по которому 4 апреля российские войска нанесли удар, убивший 20 человек. В их числе были девять детей.

Трамп на предложение Зеленского не ответил, однако после выхода интервью написал в соцсети TruthSocial пост, в котором раскритиковал программу 60 Minutes. По его словам, программа, на которую «подали в суд на миллиарды долларов за мошенничество» во время президентских выборов, «почти каждую неделю» упоминает его имя в «уничижительном и клеветническом ключе».

«Но „ТРАНСЛЯЦИЯ“ этих выходных превзошла все. Они сделали не одну, а ДВЕ основные истории о „ТРАМПЕ“, одна из которых была связана с Украиной», — написал Трамп (капслок в оригинале). Он заявил, что для него «большая честь» подать в суд на программу, а телеканал «должен лишиться лицензии».

Зеленский неоднократно и раньше призывал Трампа приехать в Украину — в частности в ответ на его заявления, что он сможет закончить войну за 24 часа, сделанные еще во время предвыборной кампании. Во время визита самого Зеленского в Вашингтон в конце февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс во время перепалки в Белом доме обвинил Зеленского в том, что тот устраивает «пропагандистские туры» в Украину.

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