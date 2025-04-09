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В Кривом Роге простились с детьми, погибшими при ракетном ударе 4 апреля. Самому младшему из них было три года Фотографии
Источник: Meduza
Вечером 4 апреля российская армия атаковала Кривой Рог. Ракетный удар пришелся по жилому микрорайону: домам, школам, магазинам, детской площадке. Минобороны России заявило, что целью был ресторан, где якобы совещались украинские военные, но на кадрах с камер наблюдения ресторана никаких военных нет. В результате удара погибли 19 человек, в том числе 10 детей; самому младшему из них было три года, самому старшему 17 лет. 7 и 8 апреля погибших детей хоронили. Вот как Кривой Рог с ними прощался.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.