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В Кривом Роге простились с детьми, погибшими при ракетном ударе 4 апреля. Самому младшему из них было три года Фотографии

Источник: Meduza

Вечером 4 апреля российская армия атаковала Кривой Рог. Ракетный удар пришелся по жилому микрорайону: домам, школам, магазинам, детской площадке. Минобороны России заявило, что целью был ресторан, где якобы совещались украинские военные, но на кадрах с камер наблюдения ресторана никаких военных нет. В результате удара погибли 19 человек, в том числе 10 детей; самому младшему из них было три года, самому старшему 17 лет. 7 и 8 апреля погибших детей хоронили. Вот как Кривой Рог с ними прощался.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.
Мемориал в память об Арине Самодиной (семь лет), Германе Трипольце (девять лет) и Радиславе Яцко (семь лет) — трех учениках 41-й школы Кривого Рога, погибших при ракетной атаке
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Матери возле гробов 15-летних Данилы Никитского и Алины Куценко. Подростки встречались и погибли во время свидания. В интернете распространились кадры, на которых мать гладит руку погибшего сына.
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Похороны Данилы Никитского и Арины Куценко
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Церковная служба в память о погибших в Кривом Роге
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Мать у гроба Тимофея Цвитка. Ему было всего три года и девять месяцев. Тимофей погиб, когда возвращался с детской площадки вместе с бабушкой. Она сейчас в больнице.
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Гробы 15-летнего Никиты Перекреста и его двоюродного брата, 16-летнего Константина Новика. Отец Никиты служит в ВСУ, а мать забрала к себе племянника Костю, когда у того погибли родители. Никита и Костя гуляли во дворе, когда армия РФ ударила по Кривому Рогу.
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Близкие Никиты Перекреста и Константина Новика на похоронах
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA