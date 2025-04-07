Канал France24 показал кадры с камеры наблюдения из ресторана в Кривом Роге в момент удара российской ракеты. Военных на них нет

Телеканал France24 показал кадры с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане в Кривом Роге, по которому войска РФ вечером 4 апреля нанесли ракетный удар.

Минобороны РФ объявило, что ракета была выпущена по ресторану, где проходило «совещание с командирами соединений и западными инструкторами». Однако проект «Система» выяснил, что в ресторане в этот день проводили форум сотрудников индустрии красоты.

На кадрах, показанных France24, военных нет. Корреспондент телеканала поговорил с двумя женщинами, которые были в ресторане в момент удара и оказались в больнице с ранениями. Они подтвердили, что участвовали в «бьюти-форуме».

В результате удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, почти половина из них дети. Несколько десятков человек получили ранения.