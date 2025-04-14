Украинский институт национальной памяти назвал Михаила Жванецкого «пропагандистом российской имперской политики»
Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил, что объекты, посвященные уроженцу Одессы, народному артисту Украины и России, сатирику Михаилу Жванецкому, «относятся к символике российской имперской политики».
Дальнейшее использование имени сатирика в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности, считают в институте, будет «пропагандой российской имперской политики».
Эксперты института оценивают творческое наследие Жванецкого как «исключительно русскоязычное» и «не связанное с развитием украинской культуры», добавляя, что вклад писателя в российскую культуру был неоднократно отмечен почетными званиями и наградами РФ.
В вопросе аннексии Крыма, отметили в институте, Жванецкий занимал позицию, которая «вполне соответствует российскому нарративу о формальной, а не реальной субъектности Украины как суверенного государства, дальнейшую судьбу государственности которой могут решать только США и государство-агрессор РФ».
В доказательство этому в УИНП привели цитату из выступления Жванецкого 2014 года: «Если решать вопросы наверху, то между собой, как ни странно, Россия — Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть».
Летом 2024 года администрация Одесской области приняла решение о переименовании бульвара Михаила Жванецкого в Одессе в бульвар Военно-морских сил. Против этого выступал мэр города Геннадий Труханов.