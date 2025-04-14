РБК: в правительстве России одобрили механизм изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит признать криптовалюту имуществом и разрешит изымать ее в рамках уголовных дел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Законопроект, с которым ознакомились журналисты, вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Согласно поправкам:

криптовалюта признается имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов;

следователи и дознаватели смогут изымать цифровые активы разными способами в зависимости от типа хранения криптовалюты;

следователи смогут изъять материальные устройства, на которых хранится цифровая валюта, коды доступа к цифровым активам, а также перевести криптовалюту на адрес-идентификатор, «позволяющий обеспечить ее сохранность»;

изъятие будут проводить с участием специалиста, который определит «выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты».

Опрошенные РБК юристы отметили, что у правоохранительных органов могут возникнуть сложности с получением ключей доступа, поскольку обвиняемого нельзя заставить выдать пароли от кошельков с криптовалютой. В этом случае изъятие физических устройств с цифровыми активами не гарантирует доступа к средствам.

Проблемы могут возникнуть и с онлайн-кошельками, криптобиржами или сервисами. Если владелец криптовалюты использует иностранную платформу, которая не сотрудничает с РФ, то принудительный перевод без добровольной передачи ключей будет невозможен.

Кроме того, сложности появятся и с изъятием цифровых активов в пользу государства. У Федеральной службы судебных приставов нет эффективного механизма для обращения взыскания и конвертации криптовалюты в фиатные деньги, отметил один из экспертов.

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