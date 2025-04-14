Курский имам рассказал Financial Times, что вывез более 50 тел мирных жителей из зоны боевых действий в Курской области

Имам мусульманской общины Курска Иса Салимсултанов, присоединившийся к чеченскому батальону «Ахмат», рассказал газете Financial Times, что вывез c территорий Курской области, освобожденных российской армией после вторжения ВСУ, более 50 тел мирных жителей.

Тела были вывезены в Курск, из каких именно районов — Салимсултанов не уточнил. По его словам, в Судже с мирными жителями обращались «гуманно», но в близлежащих деревнях «ситуация была ужасной: пожилых жителей заставляли лежать лицом вниз, унижали, запугивали и убивали».

FT пишет, что не может независимо подтвердить утверждения Салимсултанова, но отмечает, что и он в своем телеграм-канале, и российские СМИ (как государственные, так и независимые) приводили рассказы местных жителей, остававшихся на оккупированных территориях Курской области. Некоторые из них упоминали обыски ВСУ, в ходе которых жителей заставляли ложиться лицом вниз. Другие сообщили, что были свидетелями мародерства.

Салимсултанов еще с осени 2024 года помогал вывозить мирных жителей, оказавшихся на оккупированных ВСУ территориях Курской области. В апреле он участвовал в эвакуации погибших в суджанском интернате, разрушенном в результате авиаудара, и публиковал видео оттуда.

Число погибших во время оккупации жителей Курской области точно неизвестно. В октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что в Курской области погибли около 70 человек. В январе 2025-го представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский говорил о 112 погибших. Издание «7×7» установило имена 30 погибших за время оккупации мирных жителей Курской области.

Читайте также

«Кто-то нарушил комендантский час, кто-то попал под осколки. А есть люди, у которых сердце не выдержало» Издание «7×7» установило имена 30 жителей Курской области, погибших за время украинской оккупации

Читайте также

«Кто-то нарушил комендантский час, кто-то попал под осколки. А есть люди, у которых сердце не выдержало» Издание «7×7» установило имена 30 жителей Курской области, погибших за время украинской оккупации