Суд в Лондоне приговорил бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам по обвинению в обходе санкций

Суд в Лондоне приговорил бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по обвинению в обходе британских санкций, передает ТАСС.

Также суд вынес приговор брату Дмитрия Овсянникова Алексею — один год и три месяца условного срока за помощь в обходе санкций, пишет ТАСС.

Овсянников был назначен губернатором Севастополя в 2016 году. В 2019 году Владимир Путин освободил его от должности, а в январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт (его отец родился в Великобритании). Приехав в Великобританию, бывший губернатор Севастополя открыл счет в банке, на который его жена Екатерина перевела 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников перевел эти деньги на депозит на покупку автомобиля Mercedes Benz GLC 300. Однако затем банк узнал, что Овсянников находится под санкциями, и заморозил счет. В итоге машину купил брат Дмитрия Овсянникова Алексей.

Дмитрий Овсянников был арестован и допрошен в январе 2024 года. 10 апреля присяжные в суде округа Сазерк признали Овсянникова виновным по шести из семи пунктов обвинения в обходе санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Также виновным был признан его брат Алексей. Жену Овсянникова Екатерину присяжные признали невиновной. Прокуратура Великобритании отмечала, что дело Овсянникова стало первым случаем судебного преследования по принятому в 2019 году закону о борьбе с уклонением от санкций, введенных в отношении России.