Бывшего губернатора аннексированного Севастополя признали виновным в обходе британских санкций. Это первый такой случай

Присяжные в суде округа Саутуарк признали бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций. Об этом сообщает The Guardian.

Овсянников признан виновным по шести из семи пунктов обвинения в обходе санкций в период с февраля 2023 по января 2024 года.

Как отмечает прокуратура Великобритании, дело Овсянникова стало первым случаем судебного преследования по принятому в 2019 году закону о борьбе с уклонением от санкций, введенных в отношении России.

Овсянникова задержали в январе 2024 года в его доме в Лондоне. Его обвинили в том, что в феврале 2023 года несмотря на санкции он открыл счет в банке Halifax Bank of Scotland, на который его жена Екатерина внесла 76 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги Овсянников внес как депозит за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. После того как банк обнаружил Овсянникова в санкционных списках Британии, счет был заморожен.

Приговор Овсянникову и его младшему брату Алексею, которого обвиняют в помощи в обходе санкций из-за оплаты обучения детей своего брата, вынесут позднее.

Дмитрий Овсянников занимал пост заместителя министра промышленности РФ в 2015–2016 и 2019–2020 годах. С 2016 по 2019 годы он был губернатором аннексированного Севастополя.

Великобритания ввела санкции против Овсянникова в конце 2020 года. Его активы были заморожены. В августе 2022 года Овсянников подал онлайн-заявку на получение британского паспорта. Он мог претендовать на него из-за британского происхождения своего отца. В 2023 году бывший чиновник получил паспорт Великобритании.

В 2017 году Евросоюз внес Овсянникова в санкционный список из-за «действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Осенью 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, бывшему губернатору удалось добиться отмены ограничений. Он заявил, что давно не занимает государственных постов и терпит от санкций «реальный ущерб», в том числе не может вести бизнес на территории Евросоюза.

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