Президент Украины ввел санкции против «пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию». В черный список попали Арина Шарапова и Юрий Бардаш

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении «пропагандистов войны и тех, кто оправдывает Россию», сообщает «РБК-Украина».

Соответствующим указом президента Украины в санкционные списки включены 18 медиа и 71 человек. Среди них корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков, журналистка Арина Шарапова, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, работавший с группами Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певицей Луной.

Кроме того, объявил Зеленский, Украина вводит санкции против российского теневого флота и лиц, причастных к его функционированию.

У попавших в санкционный список физических лиц, в числе прочего, замораживаются активы в украинской юрисдикции, они не смогут вывести капиталы с территории страны, их лишают государственных наград, если таковые имелись.

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