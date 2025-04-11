На похороны Паши Техника пришли сотни человек, они перекрыли улицу. Полиция снимает поклонников рэпера с деревьев

В Москве днем 11 апреля проходит церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев), который умер 4 апреля в возрасте 40 лет.

К Храму Петра и Павла в Лефортово, где проходит церемония, пришли около тысячи человек, сообщают российские СМИ. Вход на территорию храма закрыли из-за большого количества пришедших. Некоторые пытались попасть на территорию, перелезая через храмовую ограду.

Поклонники Паши Техника перекрыли движение на Солдатской улице в Москве. Сквозь толпу не могут проехать трамваи, пишет Msk1. «Полиция отгоняет людей с проезжей части, а они начинают скандировать имя репера», — рассказал корреспондент издания.

По данным Baza, людей снимают с деревьев и отгоняют с проезжей части. Телеграм-канал Shot пишет, что к храму приехал ОМОН. Полицейские задержали оператора дрона, который запускал беспилотник над поклонниками Паши Техника.

Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище 11 апреля.

Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде. Он находился в больнице на Пхукете с конца марта, незадолго до смерти его ввели в искусственную кому.

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