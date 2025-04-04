Умер рэпер Паша Техник

Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в больнице в Таиланде. Об этом сообщают бывшая жена рэпера Ева Карицкая и проект «Выжившие», который занимался сбором средств на лечение музыканта.

Ивлеву было 40 лет. В больнице на Пхукете он находился с конца марта, его ввели в искусственную кому. Менеджер музыканта говорил РБК, что Паша Техник «чем-то отравился или что-то употребил». Проект «Выжившие» сообщал, что рэпер находится в критическом состоянии и перевезти его в Россию для последующего лечения невозможно.

Вечером 4 апреля в телеграм-канале проекта «Выжившие» появился пост, в котором говорилось, что Паше Технику стало плохо — его «реанимировали, хотят отключить от аппарата и констатировать смерть». После этого Ева Карицкая (ее настоящее имя Карина Мельничук) сообщила о смерти бывшего мужа.

Паша Техник — известный исполнитель русского андеграунд-рэпа. Он начинал еще в конце 1990-х годов в группе Kunteynir, с которой, как писал The Flow «любил устраивать сценические перфомансы, чтобы побесить людей».

В 2008 году Паша Техник попал в колонию по наркотической статье. Он освободился в 2013 году, но проблемы с наркотиками не закончились. В 2021 году рэпер побывал в рехабе, откуда вышел спустя два месяца. В октябре 2022 года после очередной передозировки он впал в кому, затем пришел в сознание.

В июле 2023 года суд в Москве арестовывал Пашу Техника на 13 суток за татуировку с нацистской символикой.