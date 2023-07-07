Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за татуировку с нацистской символикой

Тверской суд Москвы назначил рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев) 13 суток административного ареста, признав его виновным в публичной демонстрации нацистской символики, сообщает РИА Новости.

Издание The Flow со ссылкой на закрытый пост бывшей жены музыканта Евы Карицкой (Карины Мельничук) сообщало о задержании (в тексте сообщения фигурировал «арест» — прим. «Медуза») Паши Техника в рамках административного дела, которое на него завели из-за татуировок. О каком именно изображении идет речь, бывшая жена Паши Техника не уточнила.

Весной 2022 года, напоминает «Медиазона», рэпер демонстрировал свои татуировки на ютьюб-канале «Дух провинции». Среди них были гриф, сидящий на железном кресте, и Карлсон с пропеллером в форме свастики.

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