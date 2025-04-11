Госдепартамент США призвал Россию освободить американца Стивена Хаббарда, воевавшего на стороне ВСУ и осужденного за наемничество

США призывают Россию освободить американского гражданина Стивена Хаббарда, осужденного российским судом и находящегося в заключении, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

В своей вступительной речи на брифинге Тэмми Брюс упомянула Хаббарда дважды в контексте освобождения гражданки России и США Ксении Карелиной, которая освободилась накануне в рамках обмена заключенными. «Это призыв к России освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года. Мы продолжаем работать над освобождением господина Хаббарда и всех других несправедливо задержанных американцев, и мы не забыли обо всех тех, кого Россия продолжает удерживать таким образом», — сказала Брюс.

Отвечая на вопрос журналиста, был ли обмен заключенными как-то связан с переговорами российской и американской делегаций, прошедшими накануне в Стамбуле, Тэмми Брюс сказала, что «на столе переговоров с Россией есть только прекращение огня». Но «с учетом того, что Стивен Хаббард все еще находится там [в России] под стражей, ясно, что это постоянная работа», — добавила она.

По данным источника CNN, важную роль в освобождении Ксении Карелиной сыграл глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По словам собеседника CNN, переговоры об обмене велись уже некоторое время, но «по-настоящему обрели форму» после визита Дмитриева в Вашингтон 2–3 апреля. Важную роль Дмитриева в обмене подтвердил и российский источник.

Россия и США провели 10 апреля в Абу-Даби обмен заключенными «в знак продолжающегося укрепления доверия между странами». Россия освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по обвинению в госизмене за пожертвование украинской благотворительной организации. США в ответ выпустили гражданина Германии и России Артура Петрова, который был задержан в 2023 году на Кипре по подозрению в экспорте микроэлектроники двойного назначения.

В октябре 2024 года российский суд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о наемничестве (часть 3 статьи 359 УК ). По версии следствия, в феврале 2022 года Хаббард вступил в ряды территориальной обороны Изюма в Харьковской области (он жил там с 2014 года), но в апреле попал в российский плен — а после этого под суд. На заседании Хаббард признал вину.