РБК узнал возможные условия властей РФ для возвращения иностранных компаний в страну. Российскому бизнесу дадут оценить свои риски от этого

Правительство России прорабатывает условия, при соблюдении которых иностранные компании, покинувшие Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны, будут иметь возможность вернуться в страну. Об этом 10 апреля сообщил РБК, ссылаясь на источники.

Для компаний прорабатываются базовые критерии для возвращения:

иностранная компания до ухода с российского рынка продолжала платить зарплату сотрудникам;

у компании нет долгов по зарплатам, налогам и другим обязательным платежам;

компания или аффилированные с ней структуры не занимались финансированием ВСУ, «иноагентов», «нежелательных» организаций и тому подобное.

Кроме того, компания должна получить положительное заключение правительственной подкомиссии. Как ранее говорил премьер-министр Михаил Мишустин, по каждой компании, желающей вернуться, индивидуально будет принимать решение «специальная комиссия».

Власти также обсуждают еще несколько условий: гарантии определенного уровня локализации в течение оговоренного периода; передачу технологий, организацию в России центров научных разработок, КPI по уровню инвестиций в исследования и разработки; создание совместного предприятия (СП) с нынешними российскими акционерами ее бывшего бизнеса либо с системообразующими предприятиями.

Предполагается, что при одобрении заявок на возвращение власти будут смотреть на то, не находится ли продукция зарубежной компании в перечне приоритетной продукции с точки зрения импортозамещения, так как в этом случае она может создавать нежелательную конкуренцию.

Одна из идей также состоит в том, чтобы предоставить российскому бизнесу возможность оценить риски, возникающие в случае возвращения той или иной зарубежной компании, и представить свое мнение о последствиях такого решения.

Источники РБК отметили, что пока неясно, какие условия для возврата зарубежных компаний останутся в итоговом документе по итогам обсуждения и согласований.

В середине марта The Bell опросил западные компании, которые ушли из РФ после начала войны, о том, хотят ли они вернуться в Россию. Журналисты направили запросы более 60 зарубежным компаниям, которые были крупнейшими по выручке среди тех, кто ушел из России. Ответила 21 — и ни одна из них не подтвердила планы вернуться. Среди них — производитель шин Nokian Tyres (Финляндия), владелец магазинов IKEA Ingka (Нидерланды), сеть спортивных магазинов Decathlon (Франция), химико-промышленная компания Henkel (Германия).

По информации The Korea Times, южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров о прекращении войны и возможном снятии части санкций с России.

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