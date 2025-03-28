The Korea Times: LG, Samsung и Hyundai изучают возможность возвращения в Россию

Южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российских рынок на фоне переговоров о прекращении российско-украинской войны и возможном снятии части санкций с России. Об этом говорится в материале The Korea Times.

По данным газеты, LG частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Аналогичную информацию еще несколько дней назад приводило российское издание «Русбейс» со ссылкой на источники. Представитель LG в комментарии The Korea Times сказал, что возобновление работы связано с «предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны». Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания «проявляет осторожность, поскольку война еще не закончилась», но добавил, что «мы внимательно следим за ситуацией, посколько можем возобновить работу, когда санкции будут сняты».

Издание также утверждает, что Hyundai также изучает возможность возвращения в Россию. Официально представитель Hyundai Motor Group заявил, что «решение еще не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации».

Подробностей по поводу возможного возвращения Samsung на российских рынок издание не приводит.

В середине марта The Bell опросил западные компании, которые ушли из РФ после начала российско-украинской войны, о том, хотят ли они вернуться в Россию. Журналисты направили запросы более 60 зарубежным компаниям, которые были крупнейшими по выручке среди тех, кто ушел из России после вторжения. Ответила 21 — и ни одна из них не подтвердила планы вернуться. Среди тех, кто заявил, что не планирует возвращение — владелец магазинов IKEA (Нидерланды), химико-промышленная компания Henkel (Германия), автопроизводитель Nissan (Япония), сеть спортивных магазинов Decathlon (Франция).

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