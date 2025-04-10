Госдума обязала организаторов массовых мероприятий заранее сообщать о них в полицию или мэрию
Нижняя палата российского парламента приняла закон о необходимости информировать органы внутренних дел и власти о проведении массовых мероприятий. Как обратила внимание «Медиазона», законопроект был одобрен 9 апреля сразу во втором и третьем, финальном, чтениях.
Закон предполагает, что организаторы «зрелищных мероприятий» должны за десять дней до его начала обратиться в органы власти, сообщив место, дату и время события, а также планируемое число гостей. В какой именно форме нужно уведомлять власти, в документе не прописано. Определения «зрелищного мероприятия» в нем также нет.
Кроме того, принятый закон обязывает собственников площадок, где планируется проводить «зрелищные мероприятия», обеспечить «соответствие объекта правилам безопасности и антитеррористической защищенности».
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, его авторы утверждали, что одной из проблем, «связанной с обеспечением безопасности и общественного порядка», стала «недостаточная информированность органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также территориальных органов МВД». В качестве примера приводится теракт в «Крокус Сити Холле».