Госдума обязала организаторов массовых мероприятий заранее сообщать о них в полицию или мэрию

Нижняя палата российского парламента приняла закон о необходимости информировать органы внутренних дел и власти о проведении массовых мероприятий. Как обратила внимание «Медиазона», законопроект был одобрен 9 апреля сразу во втором и третьем, финальном, чтениях.

Закон предполагает, что организаторы «зрелищных мероприятий» должны за десять дней до его начала обратиться в органы власти, сообщив место, дату и время события, а также планируемое число гостей. В какой именно форме нужно уведомлять власти, в документе не прописано. Определения «зрелищного мероприятия» в нем также нет.

Кроме того, принятый закон обязывает собственников площадок, где планируется проводить «зрелищные мероприятия», обеспечить «соответствие объекта правилам безопасности и антитеррористической защищенности».

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, его авторы утверждали, что одной из проблем, «связанной с обеспечением безопасности и общественного порядка», стала «недостаточная информированность органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также территориальных органов МВД». В качестве примера приводится .

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