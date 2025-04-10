Евросоюз отложил на 90 дней введение пошлин на товары из США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз откладывает на 90 дней введение контрмер в ответ на пошлины Дональда Трампа.
С таким заявлением она выступила на следующий день после того, как президент США сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных ввозных пошлин для большинства стран мира.
«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам», — заявила глава ЕК. Она добавила, что в случае провала переговоров контрмеры вступят в силу.
9 апреля Еврокомисссия объявила, что страны Евросоюза поддержали предложение ЕК о введении пошлин на американские товары. Такое решение было принято в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза. По данным издания Euractiv, страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США совокупной стоимостью в 22 миллиарда евро. Размер пошлин составит от 10% до 25% «на ряд американских товаров, включая табак, мотоциклы, мясо птицы, сталь и алюминий».
Трамп, отвечая на вопрос, почему он решил приостановить введение ввозных пошлин для большинства стран мира, заявил, что «нужно проявлять гибкость».