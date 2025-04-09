Проект «Система»: вербовку заключенных на войну в Украине курировало ГРУ

Российская военная разведка курировала штурмовые роты из заключенных «Шторм Z», участвующие в войне в Украине. Об этом говорится в расследовании «Системы» — проекта «Радио Свобода» и «Настоящего времени».

Журналисты ссылаются на документы, которые указывают на то, что контракты заключенных имеют особый гриф секретности и хранятся в специальном архиве ГРУ. Сведения о погибших заключенных направляли секретной почтой в офис Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).

В одном из документов за подписью полковника 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ Сергея Иванова говорится, что «финансовое обеспечение, производство различных выплат добровольцам штурмовой роты [Z] возложено на московскую воинскую часть 45 807». Там указан адрес части — Москва, Хорошевское шоссе, 76б. По этому же адресу располагается штаб-квартира ГРУ, а командир части 45 807 — Игорь Костюков, глава ГРУ.

По данным «Системы», официально проект «Шторм Z» был запущен указом главы Генштаба от 24 февраля 2023 года. Тогда же Миноборны и ГРУ объединили наемнические формирования в единую структуру — «Добровольческий корпус». В него вошли отряды, где бойцы служили в статусе добровольцев.

«В феврале 2023 года ГРУ закрепило за собой статус куратора практически всех „добровольческих“ подразделений, и Шторм Z, судя по всему, не стал исключением», — утверждают расследователи.

Вербовку заключенных в колониях для отправки на войну в Украину проводила ЧВК Вагнера. После этого подобным занялось Минобороны России.

«Русская служба Би-би-си» писала, что Минобороны РФ отправляло заключенных в штурмовые отряды «Шторм Z» для участия в российско-украинской войне на основании «письменного согласия» и без оформления контракта с армией. Из-за этого суды не признают их военнослужащими и отказывают в выплатах.

В начале марта 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками фонда «Защитника Отечества» заявил, что все участники войны в Украине должны быть равны в правах, независимо от того, как они попали на фронт. Он, в частности, сказал, что заключенные, которые отправились на войну, будут получать статус ветерана боевых действий.

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