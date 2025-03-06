Путин: заключенные, ушедшие на войну в Украине, должны получать статус ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками фонда «Защитника Отечества» заявил, что все участники войны в Украине должны быть равны в правах, независимо от того, как они попали на фронт. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Путина, для страны и народа «неважно, как человек оказался на передовой». «Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. То же самое касается и статуса боевых действий. Для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств — все бывает в жизни, мы же все люди — какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий, сражаются за Родину, они должны все быть поставлены в одинаковое положение. Это касается и статуса ветерана боевых действий. Сделаем обязательно!» — заявил президент.

Путин добавил, что об этом его спрашивают на каждой встрече. «Мы обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем», — сказал он.

Вербовку заключенных в колониях для отправки на войну в Украину проводила ЧВК Вагнера. После этого подобным занялось Минобороны России.

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, который позволял получить статусы ветерана и инвалида боевых действий наемникам ЧВК Вагнера, участвующим в войне в Украине.

«Русская служба Би-би-си» писала, что Минобороны РФ отправляло заключенных в штурмовые отряды «Шторм Z» для участия в российско-украинской войне на основании «письменного согласия» и без оформления контракта с армией. Из-за этого суды не признают их военнослужащими и отказывают в выплатах.

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