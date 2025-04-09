МИД РФ сообщил, что в аэропорту Парижа задержали сотрудницу ведомства. Москва вызвала посла Франции

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль 6 апреля пограничная служба Франции «без объяснения причин» задержала сотрудницу министерства иностранных дел России, у нее изъяли телефон и компьютер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Итерфакс».

По словам Захаровой, посольство России сразу же отправило в аэропорт консульского работника, которому пришлось «почти семь часов ждать допуска к коллеге, которая прибыла во Францию в составе официальной делегации» на мероприятия по линии ЮНЕСКО. У задержанной была виза и претензий к ней ранее не высказывалось, утверждает Захарова.

«В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены», — рассказала представитель МИД.

Захарова также заявила, что посла Франции в Москве вызвали в МИД России в связи с задержанием. Кроме того, российское диппредставительство во Франции направило ноту протеста во французский МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают задержание сотрудницы МИД РФ. «Это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля.

Власти Франции пока не комментировал заявления российской стороны о задержании сотрудницы МИД.

Читайте также

Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по российской шпионской сети в Европе. Однако Москва научилась вести разведку новыми методами Вот как это устроено

Читайте также

Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по российской шпионской сети в Европе. Однако Москва научилась вести разведку новыми методами Вот как это устроено