Ведущую подкаста «Вид на Кремль» Александру Прокопенко оштрафовали по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации

Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал на восемь тысяч рублей журналистку и научного сотрудника берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александру Прокопенко по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом Прокопенко рассказала «Медиазоне».

Поводом для штрафа стал эпизод подкаста «Медузы» «Вид на Кремль», который Прокопенко ведет вместе со специальным корреспондентом издания Андреем Перцевым. Речь идет о выпуске от 24 июня 2024 года, в котором обсуждались кадровые перестановки в Минобороны и администрации президента РФ.

Протокол на Прокопенко поступил в суд 23 января 2025 года. Решение по нему вынесли 8 апреля.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.

В 2024 году российские суды вынесли 45 решений о штрафах по административным протоколам за сотрудничество с «нежелательной» организацией, связанных с «Медузой».

В январе 2025 года Минюст РФ объявил Александру Прокопенко «иностранным агентом».

Послушайте выпуск «Вида на Кремль» о кадровых перестановках в Минобороны РФ

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