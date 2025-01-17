Минюст объявил «иноагентами» журналистов «Би-би-си» Андрея Козенко и Анастасию Лотареву и проект «Идите лесом»

Минюст России впервые в 2025 году обновил реестр «иноагентов» и включил в него нескольких журналистов и антивоенный проект «Идите лесом», который помогает россиянам избежать призыва в армию и отправки на войну.

В реестр попали журналисты «Русской службы Би-би-си» Андрей Козенко и Анастасия Лотарева, журналист проекта РЗВРТ Антон Рубин, журналистка «Голоса Америки» Ксения Кирия (прежняя фамилия — Туркова), украинская журналистка «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, а также научный сотрудник берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

Также в реестр добавлено ООО «Алая буква» — вероятно, юрлицо одного из признанных «иноагентами» ранее (по закону требуется создавать такое юрлицо после объявления «иноагентом»).