США решили установить для Китая ввозные пошлины в 104%

США вводят для Китая пошлины в размере 104%, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Она объявила, что со среды, 9 апреля, импорт из Китая будет облагаться дополнительными сборами в размере 84%. Таким образом, общий размер пошлины на китайские товары составит 104%.

Ранее власти США заявили, что поднимут пошлины для Китая, если эта страна до полудня вторника, 8 апреля, не отменит пошлины на ввоз американских товаров в размере 34%. Китай об отмене пошлин до установленного США срока не объявил.

Американские биржевые индексы, росшие в начале торгов, после выступления Левитт начали снижаться. Рост промышленного индекса Dow Jones, достигавший 4% в ходе торгов, снизился до 1%. Индекс широкого рынка S&P 500, выросший в первые минуты торгов на 3,4%, после объявления о новых тарифах для Китая, стал лишь на 0,6% превышать показатель закрытия предыдущей сессии. Высокотехнологичный Nasdaq откатился с роста на 3,76% в начале торгов до роста лишь на 0,5%.

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