Биржи США закрылись снижением основных индексов, отреагировав на пошлины для Китая в 104%

Котировки акций на американских биржах к закрытию торгов во вторник, 8 апреля, снизились после резкого роста в начале сессии, пишет Bloomberg.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял 0,8%

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,5%

Высокотехнологичный Nasdaq упал на 2.1%.

В начале торгов все три основные индекса росли примерно на 4%, ситуация изменилась после того, как Белый дом объявил о решении ввести для Китая с 9 апреля пошлины в 104%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,9% — до 61,69 долларов за баррель по состоянию на 23:45 мск. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки 62 доллара за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

Американские биржи заканчивают торги снижением основных индексов четвертую торговую сессию подряд. Так фондовый рынок реагирует на торговую войну, начатую президентом США Дональдом Трампом.

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