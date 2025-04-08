Госдума запретила «иноагентам» преподавать

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который запрещает «иностранным агентам» осуществлять просветительскую и образовательную деятельность.

Запрет касается образовательной деятельности как в отношении несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия (до этого закон запрещал «иноагентам» преподавать только детям).

Кроме того, образовательные организации, которые российские власти объявят «иностранными агентами», лишатся лицензии, следует из текста законопроекта. Некоммерческие организации в таком случае не могут быть включены в реестр «социально ориентированных».

Законопроект был инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его подписали представители всех фракций. В пояснительной записке необходимость новых ограничений для «иноагентов» объяснялась «расширением деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества».

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