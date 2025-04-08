Госдума приняла закон, позволяющий забирать россиян в армию по решениям предыдущих призывных кампаний
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон, который позволит забирать призывников в армию на основании решений прошлых призывов, сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.
Принятый документ вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Поправки предусматривают, что решение о призыве на военную службу, которое по какой-либо причине не было исполнено, будет действовать еще год, а призывника отправят в армию во время следующего призыва.
При этом призывнику не придется повторно проходить комиссию, медицинское освидетельствование и психологический отбор.
Авторы закона объясняли необходимость поправок тем, что по действующим правилам по итогам призывной кампании значительная часть решений о призыве граждан на военную службу отменяется. Так, после весенней кампании в 2023 году отменили более 11 тысяч решений о призыве.
Ко второму чтению депутаты также одобрили поправки, по которым лица, пребывающие в добровольческих формированиях, получат отсрочку от призыва, а добровольцы, воевавшие не менее полугода, будут освобождены от службы в армии. От призыва также освободят людей, которые служили в войсках самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также не менее полугода принимали участие в боевых действиях с 2014 года.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
В России призыв на срочную военную службу проходит два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента. В ходе весенней призывной кампании 2025 года в армию призовут 160 тысяч человек.
После полномасштабного вторжения в Украину в России был принят целый ряд законов, которые расширяют возможности военкоматов по призыву, а также ужесточают наказание для тех, кто уклоняется от службы в армии.